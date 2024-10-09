Смартфон Realme P1 Speed ​​5G готов к выходу

Компания Realme объявила, что презентация смартфона Realme P1 Speed 5G пройдет 15 октября в Индии. Это среднебюджетная модель, которая получит тыльную панель в синей расцветке с крупным круглым блоком основной камеры. Производитель уже подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300 Energy, которая набирает 750 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu, плоского OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, 50-Мп основной камеры, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Напомним, что этой весной был выпущен смартфон Realme P1 5G с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, чипсетом MediaTek Dimensity, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Samsung JN1) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой зарядки.