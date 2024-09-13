Смартфон Realme P2 Pro 5G оценили в 260 долларов

Компания Realme объявила цену на представленный сегодня смартфон P2 Pro 5G. Новинку оценили в 260, 300 и 335 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-600 и оптическая стабилизация изображения) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, модемом 5G, адаптером Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.2, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, а также предустановленной ОС Android 14 с прошивкой realme UI 5.0.

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