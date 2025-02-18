Смартфон Realme P3 Pro 5G оценен в 275 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона Realme P3 Pro 5G, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810. Новинка также получила 6,83-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2800:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и частотой затемнения 3840 Гц PWM, тыльную панель, которая светится в темноте, систему охлаждения площадью 6050 мм², основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 80-Вт быстрой зарядки, защиту от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), модем для сотовых сетей пятого поколения, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также ОС Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в 275, 285 или 310 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.