Смартфон Realme P3 Pro готов к выходу

Компания Realme опубликовала тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону Realme P3 Pro. По данным источников, аппарат будет выпущен в Индии до конца текущего месяца. Производитель подтвердил наличие технологии GT Boost для лучшей производительности устройства. Вероятно, в ближайшие дни будут раскрыты другие технические подробности.

Напомним, что прошлой осенью был выпущен смартфон Realme P2 Pro 5G, который получил 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 32 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и защиту от пыли и влаги (IP65).
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