Смартфон Realme P3 оценили в 23 тысячи рублей

Сегодня компания Realme выпустила в российскую продажу не только смартфон Realme P3 Ultra (ищите обзор у нас на сайте), но и более доступную модель Realme P3. Новинку оценили в 23 и 25 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что аппарат 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с максимальной частотой 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, оперативной памятью LPDDR4X, встроенной памятью UFS 3.1, системой охлаждения площадью 6050 мм², 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и защитой от воды и пыли (IP69).