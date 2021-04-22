Смартфон Realme Q3i 5G оценен в 170 долларов

Компания Realme представила смартфон Realme Q3i 5G, который получил предустановленную операционную систему Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0. Новинку оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 90 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц и яркостью до 600 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 700, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки на 18 Вт.