Смартфон Realme Q3t оценен в 330 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme Q3t, которая получила не только 256 ГБ флеш-памяти, но и доступ к облачному хранилищу. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2412 пикселей и яркостью 600 кд/м2, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой Realme UI 2.0, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, симметричным интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона составляет 330 долларов.

Комментарии и отзывы Realme Q3t
Vivo готовит к релизу складной NEX…
Vivo готовит к релизу складной NEXVivo запускает линейку смартфонов NEX, которые в основном представлены как экспериментальные устройства к…
Huawei представила доступный смартфон Enjoy 20e…
Huawei представила доступный смартфон Enjoy 20eHuawei представила свой последний смартфон начального уровня под названием Enjoy 20e. Телефон поставляетс…
Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в Китае…
Honor стал третьим по величине брендом смартфонов в КитаеHonor опередила Xiaomi по объему продаж смартфонов в Китае в августе и, таким образом, входит в тройку кр…
Ulefone Power Armor 14 получил АКБ на 10000 мАч…
Ulefone Power Armor 14 получил АКБ на 10000 мАчКомпания Ulefone анонсировала выпуск защищенного смартфона Ulefone Power Armor 14, дата начала продаж кот…
Google выпустила Pixel 6 на своём мощнейшем процессоре Tenso…
Google выпустила Pixel 6 на своём мощнейшем процессоре TensoВчера компания Google, прямо как Apple несклько дней назад, официально представила свой собственный проце…
Samsung представила невероятный датчик изображения на 200 Мп…
Samsung представила невероятный датчик изображения на 200 МпДатчик 200 Мп ISOCELL HP1 — это новейшая разработка Samsung в области мобильных датчиков изображения. Это…
iPhone 13 Pro и Pro Max задержатся на месяц…
iPhone 13 Pro и Pro Max задержатся на месяцВчера компания Apple начала принимать предзаказы на смартфоны серии iPhone 13, которые были представлены …
Стала известна российская цена Honor 50…
Стала известна российская цена Honor 50Сетевые источники раскрыли российские цены на смартфоны Honor 50 и Honor 50 Lite, чья презентация заплани…
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21Побывали на ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Примеры фото и видео vivo V21
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor