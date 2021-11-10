Смартфон Realme Q3t оценен в 330 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme Q3t, которая получила не только 256 ГБ флеш-памяти, но и доступ к облачному хранилищу. Новинку также оснастили 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080:2412 пикселей и яркостью 600 кд/м2, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой Realme UI 2.0, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, симметричным интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена смартфона составляет 330 долларов.