Смартфон Realme Q5 появился в продаже

Компания Realme выпустила в китайскую продажу смартфон Realme Q5, который стоит 200, 230 и 260 долларов за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ флеш-памяти. Напомним, что новинка оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, 6,62-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0, стереодинамиками и боковым дактилоскопическим сенсором.