Смартфон Realme Race Pro получит 160-Гц дисплей

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Realme Race Pro, который будет представлен официально уже 12 февраля. Смартфону прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200:1400 пикселей и кадровой частотой 160 Гц, аналогов которого еще нет на рынке, 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, а также двумя вспомогательными модулями разрешением по 13 Мп.