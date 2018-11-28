Смартфон Realme U1 получил 25 Мп фронтальную камеру

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme U1, главной особенностью которого является 25-Мп датчик изображения Sony IMX576. Новинку также оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который занимает 90,8% площади передней панели, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, чипсетом Helio P70, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3500 мАч, а также предустановленной операционной системой Color OS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo. Смартфон появится в продаже 5 декабря по цене 170 и 215 долларов.