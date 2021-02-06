Смартфон Realme V11 5G оценен в $115

Компания Realme пополнила ассортимент недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G моделью Realme V11 5G. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Dimensity 700, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, которая нашла свое место в каплевидном вырезе, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, предустановленной ОС Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI, симметричным портом USB Type-C, габаритами 164,4:76:8,4 мм, массой 186 г, серой и голубой расцветками. Смартфон уже появился в китайской продаже по цене в 185 и 216 долларов в зависимости от версии.

Комментарии и отзывы Realme V11 5G
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