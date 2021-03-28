Смартфон Realme V13 получит 90-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme V13, официальная презентация которого запланирована на 31 марта. Итак, аппарат получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, плоский экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанную в левый угол дисплея селфи-камеру, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, разъем USB Type-C и 3,5-разъем для наушников. Ориентировочная цена смартфона составляет 275 долларов.

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