Смартфон Realme V15 5G оценен в $230

Как и было обещано, сегодня компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью V15 5G, который оценен в 230 долларов за младшую версию. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC3 и модемом 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,4-дюймовым SuperAMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4310 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой Realme UI.

Комментарии и отзывы Realme V15 5G
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