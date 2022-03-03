Смартфон Realme V25 получил 12 ГБ ОЗУ

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V15 5G, одной из особенностей которой стала фотохромная задняя панель, меняющая цвет со светло-голубого на красный. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешение 1080:2400 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 120 Гц, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme 3.0, восьмиядерной платформой Snapdragon 695, 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,5 мм, массой 195 г, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, поддержкой сотовой связи 5G и 3,5-мм аудиогнездом. Цена смартфона составляет 315 долларов.