Смартфон Realme V25 получит поддержку 5G

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Realme V25, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 768G с графикой Adreno 620 и модемом Snapdragon X52 5G для мобильных сетей пятого поколения, 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранный дактилоскоп, до 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, размеры 159,1:73,4:8,1 мм, массу 174 г, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятор ёмкостью 4400 мАч и предустановленную ОС Android 11.