Смартфон Realme V50 оценен в 165 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V50, которая оценена в Китае в 165 и 195 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, предустановленной оболочкой Realme UI 4.0 на основе операционной системы Android 13, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карты памяти MicroSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также корпусом толщиной 7,89 мм и массой 190 граммов.