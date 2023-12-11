Смартфон Realme V50 оценен в 165 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V50, которая оценена в Китае в 165 и 195 долларов за версии с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6,72-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 680 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, предустановленной оболочкой Realme UI 4.0 на основе операционной системы Android 13, боковым сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карты памяти MicroSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также корпусом толщиной 7,89 мм и массой 190 граммов.

Характеристики Google Pixel 8 Pro слили в сеть…
Вчера зарубежные инсайдеры получили и сразу же опубликовали полные характеристики смартфонов Pixel 8 и Pi…
Samsung установит в Galaxy S25 сенсор от Sony…
Нужно понимать, что компания Samsung активно использует технологии из своих предыдущих смартфонов в новых…
Опубликованы примеры реальных фото с Google Pixel 8 Pro…
Профильное издание PBKReview поделилось примерами фотографий, сделанных на основную камеру флагманского с…
Так снимает смартфон Vivo X100 Pro. Фото …
Компания Vivo опубликовала профессиональные фотографии, сделанные на представленный сегодня камерофон Viv…
Xiaomi 14 Pro получит 120-Гц 2K-экран…
В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидаетс…
Google представила Pixel 8 и Pixel 8 Pro…
Сегодня компания Google официально представила свои смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые визуально пр…
Смартфон Meizu 21 засветился в базе регулятора …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о флагманском смартфоне Meizu 21, который еще н…
Samsung Galaxy S23 FE вышел в Китае …
Компания Samsung дала старт китайским продажам смартфона Samsung Galaxy S23 FE, который вышел в США еще м…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor