Смартфон Realme X на Snapdragon 710 и с 8 ГБ ОЗУ протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme RMX1901, который выйдет под коммерческим названием Realme X. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системой Android 9 Pie и восьмиядерным процессором Snapdragon 710, хотя предыдущие слухи прочили ему новенький Snapdragon 730. В одноядерном тесте аппарат набрал 1506 баллов, а при задействовании всех ядер – 5837 баллов. Предполагается, что китайский бренд готовит к выходу модели Realme X и Realme X Youth Edition. Официальный анонс смартфонов состоится 15 мая.