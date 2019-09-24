Смартфон Realme X2 получил 64-Мп камеру

Бренд Realme пополнил ассортимент смартфонов моделью Realme X2, которая оценена в 225 и 270 долларов в зависимости от версии. Новинку оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, восьмиядерным процессором Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, четверной тыльной камерой с датчиками разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и предустановленной ColorOS 6.0 на основе Android 9.0.