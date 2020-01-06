Смартфон Realme X50 5G оснастится оболочкой Realme UI

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма раздобыл новые данные об ожидаемом смартфоне Realme X50 5G, который является ближайшим конкурентом Redmi K30 5G. Итак, сетевой информатор поделился тем, что к покупке будет доступно специальное издание Master Edition, а также аппарат будет работать под управлением новой оболочки Realme UI, которая была создана на базе Color OS и Android 10.

В остальном же смартфон оснастится 6,57- дюймовым IPS экраном с частотой 120 Гц (2400:1080 точек), SoC Snapdragon 765G, квадрокамерой на 64, 12, 8 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 и 8 Мп, батареей на 4200 мАч, поддержкой быстрой 30 Вт зарядки. Будет доступно три варианта памяти: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ, 12/256 ГБ. Масса аппарата 202 г, а габариты его 163,8: 75,8:8,9 мм.