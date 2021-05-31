Смартфон Realme X7 Max получил 120-Гц дисплей

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme X7 Max, которая стала клоном выпущенного в Китае Realme GT Neo. Новинку оснастили 6,43-дюймовым Samsung Super AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц, поддержкой HDR10+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200 с частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), а также поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. Смартфон появится в продаже 4 июня по цене в 372 или 413 долларов за версии с 8/128 и 12/256 ГБ памяти.

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