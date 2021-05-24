Смартфон Realme X7 Max представят 31 мая

Компания Realme объявила о том, что смартфон Realme X7 Max будет представлен уже 31 мая. Главной особенностью устройства станет восьмиядерная платформа MediaTek Dimensity 1200. Смартфон на базе этого процессора уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он показал впечатляющий результат в 700 тысяч баллов. Также было объявлено о сотрудничестве с создателями популярной игры Asphalt 9 Legends.

Аппарат также получит 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, предустановленную ОС Android 11 и батарею ёмкостью 4000 мАч.