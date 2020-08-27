Смартфон Realme X7 получит процессор Dimensity 800U

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Realme X7, который будет представлен 1 сентября. Согласно бенчмарку, аппарат оснащается новенькой платформой Dimensity 800U с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Смартфон набрал в тесте 341 000 баллов.

Также китайский бренд готовит к выпуску более продвинутую модель Realme X7 Pro, которой прочат 6,55-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, врезанную в угол фронтальную камеру на 32 Мп, подэкранный дактилоскоп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу с тактовой частотой до 2,26 ГГц (предположительно Dimensity 1000+), поддержку мобильных сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью 65 Вт и предустановленную операционную систему Android 10.
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