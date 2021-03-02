Смартфон Realme X9 Pro получит 108-Мп камеру

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Realme X9 Pro, который получит поддержку сотовых сетей пятого поколения. Итак, аппарат оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200 с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графикой Mali-G77 MC9 и модемом 5G со скоростью передачи данных до 4,7 Гбит/с, до 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, дисплеем с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 13 Мп, аккумулятором 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленной ОС Android 11. Официальный релиз смартфона ожидается уже в этом месяце.

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