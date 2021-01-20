Смартфон Realme X9 Pro получит 12 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme X9 Pro, главной особенностью которого станет представленная сегодня платформа MediaTek Dimensity 1200. Устройству также прочат 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фирменную надстройку Realme UI 2.0 на основе Android 11, многомодульную тыльную камеру с главным модулем на базе датчика изображения разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем на 13 Мп, 6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080:2400 пикселей и максимальной кадровой частотой 120 Гц, аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт.