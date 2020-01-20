Смартфон Realme XT обновился до Android 10

Обновление поставляется в версии RMX1921EX_11-C.01 и весит 3,52 ГБ. Обновление несет с собой новый пользовательский интерфейс Realme Ui 1.0.

В обновлении Android 10 доступны новые функции, новые обои, в том числе и живые обои. Режим фокусировки, новая анимация зарядки, а также генератор случайных MAC-адресов для вашей безопасности при подключении к сети Wi-Fi.

Новый Real Design делает визуальные элементы более привлекательными и эффективными. Оптимизирован интерфейс камеры для лучшего взаимодействия с пользователем. Добавлен двойной режим Music Share в Realme Lab. Добавлена ​​функция обрезки в записях. Оптимизировано визуальное взаимодействие для Game Space и многое другое.