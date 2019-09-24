Смартфон Realme XT с 64 Мп камерой выходит в России

Похоже, первым смартфоном на российском рынке с 64-Мп камерой станет не потенциальный бестселлер Redmi Note 8 Pro, а Realme XT. Аппарат будет представлен в России 2 октября – тогда станут известны цены и дата выхода в продажу. Напомним, что новинка может похвастаться четверной основной камерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, восьмиядерным процессором Snapdragon 712, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0. На индийском рынке за смартфон просят 225 долларов в базовой версии, что очень немного за такие характеристики.