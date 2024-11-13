Смартфон Red Magic 10 Pro оценен в 690 долларов

Компания ZTE объявила цены на представленные сегодня игровые смартфоны Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+, которые основаны на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Базовая модель оценена от 690 долларов за версию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, а старшая – от 830 долларов за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Старт продаж на китайском рынке запланирован на 18 ноября.

RedMagic 10 Pro получил 6,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулирования 2592 Гц, фирменный игровой чип Red Core R3, до 24 ГБ «оперативки» LPDDR5X ULTRA, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0 PRO до 1 ТБ, систему охлаждения с центробежным вентилятором (23000 оборотов в минуту), тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50E40 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. RedMagic 10 Pro отличается аккумулятором на 7050 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
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