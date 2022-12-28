Смартфон Red Magic 8 Pro появился в продаже

Компания ZTE дала старт продажам геймерских смартфонов Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+, которые оценены в Китае от 575 и от 745 долларов за варианты с 8/128 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинки характеризуются флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения объемом 2068 мм³, вибромотором обратной тактильной связи, сенсорными кнопками, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, ОС Android 13 с оболочкой Red Magic OS 6.0 «из коробки», аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и 80-Вт проводной зарядкой в младшей модели, а также батареей на 5000 мАч и 165-Вт зарядкой в старшей.
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