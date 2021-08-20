Смартфон Redmi 10 Prime уже готов к выходу

Организация Bluetooth SIG одобрила к выходу три версии смартфона Redmi 10 Prime, фигурирующие под номерами 21061119AG, 21061119AL и 21061119DG. Такие же номера имеет недавно выпущенный смартфон Redmi 10. Предполагается, что Redmi 10 Prime является версией Redmi 10 для Индии.

Оцененный в 180 долларов за версию 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти смартфон характеризуется 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, чипсетом MediaTek Helio G88, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и обратной зарядки мощностью 9 Вт, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5, двойными динамиками и боковым сканером отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы Redmi 10 Prime
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