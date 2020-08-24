Смартфон Redmi 10X 4G появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi 10X 4G, который оценен в 145 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти и 175 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. От Redmi 10X 5G новинка отличается отсутствием поддержки мобильных сетей пятого поколения и чипсетом MediaTek Helio G85 вместо MediaTek Dimensity 820.

Новинка также характеризуется основной квадрокамерой с главным модулем разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, 6,57-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 800 кд/м2, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц, поддержкой HDR10+ и функцией DC Dimming, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB-С, поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт и защитой согласно степени IP53.