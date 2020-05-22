Смартфон Redmi 10X получит систему оптической стабилизации

Компания Redmi поделилась очередной порцией подробностей о потенциальном бестселлере Redmi 10X, который будет представлен уже 26 мая. Итак, аппарат получит 4-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также систему оптической стабилизации изображения. Также в тизере говорится о системе искусственного интеллекта, который поможет делать качественные снимки одним нажатием. Ранее Redmi подтвердила наличие в смартфоне новейшей платформы MediaTek Dimensity 820, слотов для двух SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплея.