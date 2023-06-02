Смартфон Redmi 12 показали на рендере

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился рендерами недорогого смартфона Redmi 12, который еще не был представлен официально. Отметим наличие врезанной селфи-камеры, довольно толстой нижней рамки, стеклянную заднюю панель (об этом заявил источник) и дизайн тыльной камеры в стиле iPhone 12 Pro.

Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие 12-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы MediaTek Helio G88, IPS-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а также поддержки 67-Вт проводной зарядки, что является весомым преимуществом для бюджетного устройства.