Смартфон Redmi 15C 5G оценен в 160 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 15C 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинку также оснастили до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,9-дюймовым экраном с разрешением HD+, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и типичной яркостью 660 нит, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей емкостью 6000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, портом USB Type-C, боковым дактилоскопом, 5G-модемом, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 211 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также предустановленной прошивкой HyperOS 2 на базе ОС Android. Смартфон оценен в 150 евро за базовую конфигурацию с 4/128 ГБ памяти.