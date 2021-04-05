Смартфон Redmi 20X будет стоить 150 долларов

В сети появился постер смартфона Redmi 20X, который будет продаваться на китайском рынке. Предполагается, что перед нами переименованный клон международного Redmi Note 10 5G. Самое интересное на постере, это цена в 150 долларов. Если постер правдив, то аппарат станет самым доступным 5G-смартфоном на китайском рынке. Redmi 20X получит 6,5-дюймовый IPS-дисплей с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, платформу MediaTek Dimensity 700, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

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