Смартфон Redmi 9 Activ оценен в 130 долларов

Компания Redmi довольно неожиданно представила в Индии бюджетный смартфон Redmi 9 Activ, который оценен в 160 долларов. К сожалению, в плане характеристик он отличается от обычного Redmi 9 только 6 ГБ оперативной памяти вместо 4 ГБ в топовой версии.

Новинку также оснастили 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, сдвоенной тыльной камерой разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц графикой PowerVR GE8320 GPU, 5 или 6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, дактилоскопом на задней панели, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также черной, синей, зеленой и оранжевой расцветками. Версия на 4/64 ГБ обойдется в 130 долларов.