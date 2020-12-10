Смартфон Redmi 9 Power выпустят 17 декабря

Один из руководителей Xiaomi India Ману Кумар объявил, что смартфон Redmi 9 Power будет представлен 17 декабря. Предполагается, что перед нами чуть улучшенная версия Redmi Note 9 4G, которая будет отличаться дополнительной камерой. В других странах аппарат выйдет под названием Redmi 9T.

Напомним, что Redmi Note 9 4G оснастили фирменной оболочкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 10, 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8-Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, слотом microSD, ИК-приёмопередатчиком, стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников.