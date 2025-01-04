Смартфон Redmi A5 5G засветился в сети

В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Redmi A5, который еще не был представлен официально. Устройство фигурирует под модельным обозначением 25028RN03Y. Характеристики не приводятся, но само появление в базе говорит о скором релизе устройства. Это довольно странно, ведь Redmi A4 5G был выпущен только в ноябре прошлого года. Этот смартфон имеет в своем оснащении 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с максимальной частотой 2 ГГц, селфи-камеру на 5 Мп, основную камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5160 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.