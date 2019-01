Смартфон Redmi Go будет стоить 80 евро

Недавно в сеть утекли характеристики смартфона Redmi Go (бренд компании Xiaomi), который станет первой моделью Xiaomi на базе платформы Android Go. Сегодня же стали известны европейские цены на грядущую новинку и дата начала продаж. Итак, смартфон станет доступен для покупки в феврале по цене 80 евро. Предполагается, что примерно в это же время Redmi Go появится и на азиатском рынке.

Аппарат получит 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, аккумулятор на 3000 мАч, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, слот для карт памяти microSD до 128 ГБ, два слота для карт SIM, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1, порт microUSB 2.0 и предустановленную ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition).