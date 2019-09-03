Смартфон Redmi K20 Pro обновили до Android 10

Компания Google представила стабильную версию операционной системы Android 10 для собственных смартфонов Pixel. Помимо «пикселей» самую свежую версию операционной системы Android получил смартфон Redmi K20 Pro. Как известно, этот смартфон участвует в программе публичного бета-теста Android Q (10) beta, как и модели Xiaomi Mi Mix 3 5G и Mi 9. Скорее всего, они также получат обновление в ближайшее время.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.