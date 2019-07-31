Смартфон Redmi K20 Pro подешевеет на 45 долларов

Вчера стало известно о снижении цены на смартфон Redmi Note 7 Pro, а сегодня выяснилось, что скидки получат и другие модели китайского бренда. Акция стартует в Китае 1 августа, а дата ее окончания не сообщается. Итак, Redmi K20 Pro с 6 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевеет на 45 долларов, Redmi Note 7 в версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти станет доступнее на 30 долларов, Redmi K20 и Redmi 7 подешевеют на 15 баксов, а Redmi 7A сбавит в цене 7,5 долларов.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.