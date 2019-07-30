Смартфон Redmi K20 Pro выходит в расцветке Summer Honey

В официальном магазине Xiaomi Mall обнаружились сведения о новой версии смартфона Redmi K20 Pro, которая будет отличаться градиентной расцветкой Summer Honey. Redmi K20 Pro Summer Honey появится в продаже уже 1 августа по обычной цене. При этом Redmi продает в Индии версию Redmi K20 Pro в золоте и бриллиантах за 7000 долларов.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.