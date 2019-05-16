Смартфон Redmi K20 набрал в AnTuTu рекордные 460000 баллов

Один из боссов компании Xiaomi Лин Бин похвастался производительностью флагманского смартфона Redmi K20, который еще не был представлен официально. Суд по опубликованному скриншоту, аппарат набрал в AnTuTu почти 460 000 баллов. Для сравнения, другие флагманы на Snapdragon 855, вроде того же Xiaomi Mi 9, показывают результат в 370 000 баллов. Предполагается, что причиной такой прыти является разогнанный с 585 МГц до 810 МГц графический процессор Adreno 640. При этом, если верить тому же скриншоту, разгон не привел к сильному нагреву устройства.