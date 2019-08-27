Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов. Это случилось ровно за два дня до официального анонса Redmi Note 8 Pro, цена которого должна составить всего 250 долларов. Судя по всему, в Redmi боятся, что амбициозная новинка может отбить часть покупателей более дорогой модели. Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.

Что до Redmi K20, то он оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 730, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX582, 13 Мп и 8 Мп вспомогательными модулями, разъемами USB-C и 3,5 мм, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.