Смартфон Redmi K30 5G в новых цветах поступит 21 января

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился информацией о том, что недавно представленный смартфон Redmi K30 5G, который был доступен в самом начале только в цвете Deep Sea Light, 21 января поступит в продажу в цветах Time Monologue, Purple Jade Fantasy, Deep Sea Glow и Flower Shadow.

Напомним, что Redmi K30 5G оснастили 7-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,67-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц, сдвоенной фронтальной камерой на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX686 разрешением 64 Мп, аккумулятором емкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 30 Вт, 3,5 мм разъёмом, портом USB-C, модулем NFC и поддержкой Hi-Res Audio.