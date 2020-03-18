Смартфон Redmi K30 Pro получит экран 60 Гц

Руководители Xiaomi и Redmi Ван Тенг Томас и Лу Вейбинг подтвердили, что смартфон Redmi K30 Pro получит дисплей с частотой обновления всего 60 Гц, несмотря на слухи о 90-герцевом дисплее. Также слухи прочат устройству выдвижную фронтальную камеру, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память нового поколения LPDDR5, быструю флэш-память UFS 3.0, поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основную камеру с главным датчиком Sony IMX686 оптического формата 1/1,7 дюйма, разрешением 64 Мп и размером пикселя 1,6 мкм и перископной камерой.