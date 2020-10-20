Смартфон Redmi K30 получил Android 11

Вслед за флагманскими смартфонами компания Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12 на основе операционной системы Android 11 и для прошлогодней модели Redmi K30. Обновление размером 2,9 ГБ оптимизирует систему, делая её работу более стабильной и плавной, привносит суперобои, уменьшает задержку и оптимизирует использование памяти. Дата выхода стабильной версии MIUI 12 пока не сообщается. Ранее стало известно, что примерно в одно время с Redmi K30 оболочку MIUI 12 на Android 11 получат смартфоны серий Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi CC9, Redmi K20/K30, Redmi 7/8/9, Redmi-Note 7/8, Redmi 10X и Xiaomi Mi Play.

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