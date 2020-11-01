Смартфон Redmi K30S раскупили за минуту

Сегодня в Китае стартовала первая молниеносная распродажа смартфона Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который за пределами Поднебесной известен как Xiaomi Redmi K30S Ultra или Redmi K30S Ultra. По словам вице-президента Xiaomi Адама Цзэна Сюэчжуна, за одну минуту новинка разошлась в количестве 100 000 экземпляров, установив новый рекорд для смартфонов Redmi. Это и неудивительно, учитывая цену в 345 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. В международной продаже аппарат доступен за 460 долларов и 500 долларов соответственно. Судя по всему, перед нами один из главных бестселлеров года.