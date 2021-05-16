Смартфон Redmi K40 Light Luxury получит Dimensity 900

Бренд Redmi опубликовал тизер нового смартфона из серии Redmi K40, который получит название Light Luxury. Если верить источникам, аппарат будет построен на новейшей восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 900 с частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G68 MC4 и модемом для сотовых сетей пятого поколения.

Предполагается, что часть характеристик новинка унаследует от Redmi K40 Pro, который оснащается 6,67-дюймовым Samsung AMOLED E4 экраном с кадровой частотой 120 Гц, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 4520 мАч, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686, главный), 8 Мп (сверхширик)и 5 Мп (макро), поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, модулем Wi-Fi 6E и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.