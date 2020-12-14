Смартфон Redmi K40 показали на фото

Китайские источники опубликовали первые фотографии смартфона Redmi K40, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, аппарат получит прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, плоский дисплей и врезанную в экран фронтальную камеру.

По предварительным данным, аппарат получит топовую платформу Snapdragon 888, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, одинарную фронтальную камеру с диаметром выреза 3,7 мм, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт. Официальный анонс смартфона ожидается в самом конце года.