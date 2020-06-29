Смартфон Redmi K40 получит 120-герцевый дисплей

Китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K40 5G, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит новую топовую платформу Mediatek Dimensity 1000+, экран без вырезов и отверстий (возможна выдвижная фронтальная камера) и с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, боковой сканер отпечатков пальцев и комплектный адаптер питания мощностью 33 Вт. Официальный дебют Redmi K40 5G ожидается уже в следующем месяце. Напомним, что его предшественник, Redmi K30, был выпущен в декабре прошлого года.

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